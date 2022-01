Chris Hemsworth veut un changement de date

Chris Hemsworth : Il veut changer la date de la fête nationale australienne

Le 26 janvier est la date de l’Australia Day. Nombre d’Australiens, dont la star Chris Hemsworth, aimeraient la modifier. Explications.

Chris Hemsworth en a gros sur le coeur. L’acteur australien en a ras-le-bol que ses concitoyens célèbrent la fête nationale le 26 janvier. Dans un post Instagram, où il a reproduit le drapeau de la nation aborigène avec des coeurs, il explique militer pour un changement de date. «Ce n’est pas une date à célébrer. On ne devrait pas à avoir à expliquer que fêter l’Australia Day est offensant. Cette date ne célèbre pas l’Australie en tant que nation parce que tout le monde n’est pas inclus. Célébrer ce jour est une marque de mépris pour les premiers hommes de cette terre», a estimé celui qui nous avait accordé une interview depuis chez lui lors du premier confinement .

Chris, qui a récemment taquiné son frangin sur son prétendu manque de forme, a étayé son propos: «Le 26 janvier commémore la date à laquelle Arthur Philipp a hissé le drapeau britannique à Warrane, dans la baie de Sydney, en 1788. Ce jour marque le début d’une colonisation brutale des autochtones à travers des massacres, des expropriations, des vols d’enfants et une oppression continue». Le comédien de 38 ans, inoubliable Thor, a également précisé que les aborigènes fêtaient aussi cette date, mais sous le nom d’Invasion Day: «Ils se rappellent ainsi de leur force et de leur résilience pour continuer à maintenir leurs pratiques culturelles en dépit d’une colonisation continue, du racisme et de la discrimination».