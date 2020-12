Fini les paradis artificiels, Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, veut prendre soin de lui. Pour se sortir de la drogue, l’Américain de 30 ans a commencé une psychothérapie, jeudi 26 novembre 2020. «J’ai eu ma première séance et c’est la première fois que j’ai eu besoin de faire la séparation entre ces deux personnes qui sont Machine Gun Kelly et Colson Baker. La dichotomie est trop intense pour moi», confie-t-il au magazine « Interview ».

N’étant qu’au début de son traitement, l’artiste sait qu’il faudra du temps pour que sa santé mentale s’améliore. «Je pense que les outils qu’on me donne pour m’aident, mais je m’arrache toujours les cheveux en me demandant pourquoi je ne change pas en une nuit. Comment puis-je méditer pendant 10 minutes alors que je n’arrive pas m’asseoir et être tranquille juste deux minutes, sans être distrait par quelque chose? C’est vraiment dur.» Face à ce défi, le papa d’une fillette de 12 ans reste néanmoins courageux et remarque déjà des effets positifs: «Ce changement de vie est inspirant et je pense qu’il se répercutera à travers ma famille. Je peux déjà le voir autour de moi.»