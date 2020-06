Tony Vairelles se lance

Il veut créer une Star Academy du football

L’ex-international français, dont le projet semble bien ficelé, espère lancer son émission de téléréalité au cours de l’année 2021.

Tony Vairelles n’a jamais fait les choses comme les autres. Premier joueur de souche gitane (par son grand-père) à évoluer en équipe de France (8 sélections entre 1998 et 2000), l’homme, longtemps reconnaissable à son inénarrable coupe mulet, se retrouvait souvent dans les bons coups sur le terrain – il a été champion de France avec Lens en 1998, puis Lyon en 2003. Les choses ont parfois été plus compliquées hors pelouse, avec plusieurs affaires judiciaires dont une concernant une fusillade à la sortie d’une boîte de nuit avec l’un de ses frères.

À 47 ans, l’ex-attaquant formé à Nancy aimerait développer de nouveaux horizons. Il a eu une idée qu’il a exposée dans les colonnes de «L’Est Républicai;n: mettre sur pied une espèce de Star Academy du football. «En regardant ces émissions qui ont révélé des chanteurs ou des chanteuses incroyables, je me suis dit qu’il y avait la possibilité de faire la même chose dans le foot», a expliqué celui qui a porté le maillot de onze clubs durant sa carrière pro.

Tony Vairelles, qui dit avoir déjà le feu vert de Noël Le Graët, président de la Fédération française de foot, envisage cette émission de téléréalité à l’horizon 2021. Après la détection de candidats venus de toute la France, leur encadrement sera assuré par des coaches et suivi par un jury composé d’anciennes gloires du foot hexagonal – Marius Trésor, Pascal Olmeta et Olivier Rouyer sont cités. Les élus vivront un mois dans le centre de formation d’un club français de Ligue 1 ou 2, le vainqueur décrochera un premier contrat pro d’un an dans ledit club.