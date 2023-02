Espagne : Il veut en finir avec la vie, sa jumelle saute dans le vide avec lui

Des jumeaux de 12 ans ont sauté du troisième étage de leur immeuble, mardi près de Barcelone. Le premier se disait harcelé en raison de sa transition de genre, la seconde ne se voyait pas vivre sans son frère.

Devant l’immeuble où est survenu le drame, bougies, fleurs et hommages recouvrent le sol. YouTube

La commune de Sallent (nord-est) a été secouée par un drame d’une tristesse infinie, mardi après-midi. Ce jour-là, des jumeaux âgés de 12 ans ont sauté du troisième étage de leur immeuble. Ivan, un garçon trans officiellement connu sous le prénom d’Alana, est mort sur le coup; Leila a été hospitalisée dans un état critique. Ses jours ne seraient pas en danger. Alors que la communauté est sous le choc, la police catalane essaie de comprendre ce qui a pu mener ces deux jeunes à commettre un tel geste. Dans la maison où vivaient les deux élèves, les autorités ont retrouvé deux lettres manuscrites et deux chaises sur le balcon d’où ils ont sauté.

Selon «El Mundo», les jumeaux expliquent dans leurs mots d’adieu que leur suicide est lié au mal-être d’Ivan, qui souhaitait changer son identité assignée à la naissance et abandonner le prénom Alana. Il indique qu’il subissait un intense harcèlement à cause de ça. Leila, qui se sentait incapable de vivre sans son frère, aurait décidé de le suivre dans sa terrible décision.

La police catalane tente actuellement de retracer le parcours du duo, interrogeant ses amis et camarades de classe et analysant ses activités sur les réseaux sociaux. Selon certains médias, l’origine argentine de Leila et Ivan leur valait des moqueries régulières, notamment en raison de leur accent. «Dans cette ville, si tu es nouveau, on ne t’accepte pas», confie une voisine à ABC.

La décision d’Ivan de changer de genre et son changement d’apparence – il avait coupé ses cheveux – auraient aggravé le harcèlement dont il était victime. Les nombreux mots et hommages laissés devant le domicile des jumeaux semblent confirmer cette hypothèse. L’Observatoire espagnol contre l’homophobie a réagi sur les réseaux sociaux: «Une nouvelle qui nous brise le cœur: un garçon trans de 12 ans s’est suicidé à Sallent. Une mort marquée par l’intolérance, l’intimidation et la transphobie (…)»

La famille de Leila et Ivan vit depuis deux ans à Sallent et était suivie par les services sociaux en raison d’une situation sociale et familiale difficile. Les jumeaux bénéficiaient en outre du soutien de psychologues et d’une conseillère. Dans un premier temps, le département de l’Éducation, la mairie de Sallent et l’école avaient écarté la piste du harcèlement, sous prétexte qu’aucune alerte n’avait été signalée lors de ces visites chez les psychologues. À la lumière des nombreux témoignages, ils sont en train de revoir leur copie.

«Les parents ont alerté l’école, mais rien n’a été fait. Nous sommes consternés, tout cela est une honte. J’ai à peine pu parler à ma fille, car elle est sous le choc», a confié la grand-mère des jumeaux à Telecinco.

