Nick Cannon veut encore agrandir sa famille

Nick Cannon : Il veut encore agrandir sa famille

Déjà père de sept enfants, l’animateur américain Nick Cannon a fait savoir qu’il allait en avoir d’autres en 2022.

Getty Images via AFP

Nick Cannon, qui n’est pas très sûr de lui au lit , adore être papa. Interviewé dans le podcast Lip Service, mardi 7 juin 2022, l’animateur de «The Masked Singer» a révélé qu’il aurait d’autres enfants cette année. Il a laissé sous-entendre qu’il y aurait «trois bébés» qui devraient naître et que «la cigogne était en route». En juin 2021, l’Américain de 41 ans avait déjà accueilli des jumeaux, Zion et Zillion, issus de sa romance avec la DJ Abby De La Rosa, ainsi qu’un garçon, Zen, fruit de son amour avec le mannequin Alyssa Scott. Malheureusement pour eux, leur fils est décédé d’un cancer au cerveau en décembre 2021.

Nick est également papa des jumeaux Monroe et Moroccan, âgés de 10 ans, qu’il a eus avec son ex-femme Mariah Carey, ainsi que de Golden «Sagon», 5 ans, et de Powerful Queen, 1 an, nés de sa relation avec Brittany Bell. En janvier 2022, le producteur avait annoncé qu'il attendait son huitième enfant avec sa copine actuelle, le mannequin Bre Tiesi.