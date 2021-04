SOLEURE - Leur voisin veut exposer un canon dans son jardin

Le collectionneur d’armes Sandro Affolter de Günsberg (SO) est actuellement sous le feu… des oppositions, à cause d’un obusier. En février, il a déposé une demande auprès de la Commission des constructions du village pour installer ce canon sur sa propriété. Mais de nombreux voisins ne l’entendent pas de cette oreille. Six oppositions ont été déposées.