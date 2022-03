Il veut faire baisser les taxes sur l’essence

Sidney Kmaerzin estime que la hausse brutale du prix de l’essence va poser des problèmes à l’économie et aux familles.

«Hausse du prix de l’essence: des mesures sont-elles envisagées?» Le conseiller national valaisan Sidney Kamerzin (C/VS) s’inquiète des conséquences de la hausse brutale du prix à la pompe et ses conséquences sur les régions périphériques.

Dans une question déposée à Berne, il interpelle le Conseil fédéral et la cheffe du DETEC, Simonetta Sommaruga: «La situation en Ukraine a provoqué une hausse drastique du prix de l’essence, qui pourrait atteindre 3 francs le litre prochainement. Le Conseil fédéral prévoit-il des mesures pour soulager les familles et l’économie, comme une baisse des impôts et taxes sur les carburants? D’autres mesures sont-elles envisagées?»