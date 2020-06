Imbroglio en Bundesliga

Il veut jouer au plus malin et déclenche une bagarre

Lucas Alario, l'attaquant argentin du Bayer Leverkusen, a tenté de profiter du fairplay adverse pour marquer. Ça n'a pas été du goût de ses opposants.

Alors que la défense du club de Gelsenkirchen laissait tranquillement filer le cuir vers son gardien, Lucas Alario a piqué un sprint et tenté d'égaliser, sous le regard médusé d'un peu tout le monde. Heureusement pour «04», le portier Alexander Nübel s'est vite remis les idées en place et a détourné le tir de l'Argentin.

Forcément, cette volonté de marquer contre les us et coutumes du football a énervé ses adversaires. Daniel Caliguri a violemment réagi à cette tentative de filouterie et une mêlée a éclaté. Au final, deux joueurs de Schalke ont été avertis, tout comme l'Argentin de Leverkusen, qui sera ainsi suspendu pour le prochain match, à cause d'une accumulation d'avertissements. Mérité.