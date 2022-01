Lausanne : Il veut passer de briseur à nettoyeur de panneaux publicitaires

Un militant du climat poursuivi notamment pour dommage à la propriété veut trouver un arrangement avec la Société Générale d’Affichage. Il a fait une offre en pleine audience. Le procès a été ajourné.

Un prévenu et son avocate s’étaient signalés lundi au Tribunal de Nyon, lors du procès des zadistes, en portant respectivement un short et des Nike Air Jordan. Le duo était jeudi au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, où l’ambiance était plus solennelle et les tenues plus conventionnelles. Le militant du climat d’une vingtaine d’années est accusé de dommages à la propriété et empêchement d’accomplir un acte officiel. Encouragé par la présidente du Tribunal et sa défense, il souhaite trouver un arrangement avec la Société Générale d’Affichage (SGA), victime d’une série de déprédations de ses panneaux en 2021.