Clos-du-Doubs (Ju) : Il veut rester un mois sans manger au nom du climat

«Le mois d’août sera long et chaud». David Orange est réaliste face à la longue diète qui l’attend. Cet artiste-peintre domicilié à Saint-Ursanne, dans la commune du Clos-du-Doubs (JU), a décidé d’observer une grève de la faim du 1er au 31 août, «au nom du climat et de la nature». S’il ne s’attend pas à un «acte qui va révolutionner le monde», le quinquagénaire voit à travers sa grève de la faim une manière de «dénoncer de façon revendicative un monde de pollution et de gaspillage».

David Orange a confirmé sa décision au Quotidien jurassien. Contacté par 20 minutes, celui qui dit avoir tourné le dos aux avions depuis une vingtaine d’années, admet utiliser la voiture et que cela pourrait apparaître «incohérent» par rapport à son combat au nom du climat et de la nature. Mais, en matière de jeûne revendicatif, il n’en serait pas à sa première expérience. «J’ai déjà renoncé à me nourrir pendant quarante jours en silence et dans la discrétion. Cette fois, j’ai décidé de médiatiser mon action pour rappeler aux décideurs que la vie est plus importante que le fric et qu’il faut chercher des issues en forgeant d’autres habitudes en faveur d’un monde plus solidaire», revendique l’artiste.