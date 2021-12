Révolution de l’aide au suicide? – Des capsules où le patient «ne panique pas et ne ressent pas l’étouffement»

«Ce n’est pas du tout mon truc»

Jürg Wiler, vice-président d’Exit Suisse, affirme: «Nous suivons avec intérêt les intentions de monsieur Nitschke.» Mais selon lui, Sarco ne représente pas une alternative à l’accompagnement au suicide actuel. «En Suisse, l’aide au suicide encadrée par des personnes formées et le médicament Natrium Pentobarbital ont fait leurs preuves au cours des trois dernières décennies.» Même son de cloche auprès Dignitas. Un porte-parole doute que cette capsule ultramoderne réponde aux besoins et aux envies des personnes souhaitant être accompagnées dans cette démarche.

Erika Preisig, médecin et présidente de l’association Lifecircle et de la fondation d’accompagnement au suicide Eternal Spirit, désapprouverait l’autorisation et l’utilisation d’une telle machine en Suisse. Et ce qui la dérange le plus, c’est le fait que la personne mourante soit séparée de ses proches pour ses derniers instants.