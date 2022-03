«Monsieur Prix» – Il veut une app qui dit où est la station la moins chère près de chez vous

Faites bien vos calculs!

En Autriche, une telle solution a été mise en place par l’État avec une mise à jour presque en temps réel. L’utilisateur indique sa localisation et les cinq stations les meilleurs marché apparaissent, avec le prix au litre et la distance à parcourir. Toutes les stations qui ont des prix plus élevés sont mises au ban. «Les consommateurs doivent avoir la possibilité de comparer en temps réel les prix pour que la concurrence puisse effectivement fonctionner», dit Monsieur Prix.

Gardez l’œil ouvert

Le TCS trouve que l’idée est bonne, «même si la mise en place d’un outil pouvant gérer la fluctuation quotidienne des prix ne sera pas simple et demandera une organisation complexe», dit son porte-parole Laurent Pignot. En attendant, chacun est invité «planifier correctement le ravitaillement» et à faire régulièrement attention à toutes les stations-service sur les trajets domicile-travail et aller là où c’est régulièrement le moins cher (en dehors des villes et des autoroutes).