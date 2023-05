Suisse: Il veut une pause de midi d’une heure max au Conseil national

Le conseiller national Mike Egger (UDC/SG) voudrait que les élus à Berne fassent des journées de travail plus longues et des pauses de midi plus courtes. Le but serait de rendre le Parlement moins coûteux. Concrètement, il demande que, lors des sessions, les journées commencent à 7h et se terminent toujours à 19h. La durée des sessions pourrait ainsi être réduite à deux semaines, contre trois actuellement, espère-t-il.