«Le Seigneur des anneaux» - Il veut vendre sa collection d’armes pour 1 million de francs

«Ma collection contient toutes les répliques d’armes et d’armures actuellement disponibles sur le marché.» Le Zurichois a rassemblé 88 pièces issues des trilogies du «Seigneur des anneaux» et du «Hobbit». Selon ce qu’a expliqué F. H. à nos collègues de «20 Minuten», seul le Musée Greisinger, à Jenins (GR), qui possède la plus importante collection au monde consacrée à la «Terre du Milieu», peut rivaliser avec les objets qu’il a patiemment réunis. «Mais je possède quelques pièces très rares que même le Musée Greisinger n’a pas.»

Or, cet ensemble si unique est en vente. Son propriétaire en demande plus de 1 million de francs et explique que le prix de vente est estimé selon la valeur actuelle du marché et a été établi par son assurance, en collaboration avec divers experts. Son annonce a été publiée il y a plusieurs mois. Le Zurichois aurait déjà reçu plusieurs offres prometteuses. Mais, pour l’instant, il n’a pas encore rencontré l’acheteur idéal. «Je suis persuadé que je le trouverai bientôt.»