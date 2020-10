L’urologue est un grand adepte du robot Da Vinci, créé au début des années 2000, avec lequel il a effectué plus de 1500 interventions à la Clinique Générale-Beaulieu.

Après six semaines d’hospitalisation pour soigner un grave Covid, l’urologue genevois Charles-Henry Rochat a repris du poils de la bête. Une bonne nouvelle l’attendait à sa sortie de l’hôpital: il a été désigné Alumnus 2020. «Cette distinction m’a aidé à remonter la pente. J’étais très affaibli et je manquais de perspective» a confié le lauréat, jeudi à la «Tribune de Genève» . Le médecin de 67 ans sera récompensé pour sa carrière, vendredi par l’Université de Genève, à l’occasion du traditionnel Dies academicus.

Ce père de trois enfant et époux de l’ancienne conseillère d’État Isabel Rochat est notamment l’auteur de la première prostatectomie radicale laparoscopique en Suisse, en 1999. Il a également emmené son savoir-faire médical dans de nombreux pays, lors de missions humanitaires. Il a ainsi apporté son aide au Pakistan, en Afghanistan, au Cambodge, en Irak, avec 1000 blessés de guerre opérés par ses soins. En Suisse, la pratique médicale de Charles-Henry Rochat se veut novatrice. Le praticien est en effet un grand adepte du robot Da Vinci, créé au début des années 2000, avec lequel il a effectué plus de 1500 interventions à la Clinique Générale-Beaulieu. Il utilise cet outil pour traiter des patients atteints de cancer de la prostate et autres maladies urologiques.