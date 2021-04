Vaud : Il vient de neiger mais la piscine extérieure de Nyon ouvre samedi

Alors que les températures sont en chute libre, l’annonce peut paraître déconcertante: les bassins de Colovray seront accessibles au public à la fin de cette semaine.

Certes, il existe des piscines en plein-air qui accueillent des nageurs été comme hiver, comme celle de Marignac, à Lancy (GE) Et les baignades, pendant la période de Noël, dans les eaux glaciales du Léman attirent toujours plus d’adeptes. Mais il est vrai que l’annonce de l’ouverture, ce samedi 10 avril, de la piscine de Colovray, à Nyon (VD), à de quoi faire frissonner alors que la neige a refait son apparition et que les gelées nocturnes donnent du fil à retordre aux cultivateurs et jardiniers.