Royaume-Uni: Il violait son chien et conservait les vidéos

Oliver Holland avait conservé 14 vidéos le montrant en train d’agresser sexuellement son chien. Il détenait par ailleurs 1435 photos et 320 vidéos à caractère zoophile et 208 images à caractère pédopornographique. Le Britannique envoyait aussi des photos et vidéos à certains de ses contacts sur l’application Kik, rapporte BirminghamLive. Au tribunal, Holland a plaidé coupable de plusieurs chefs d’accusation, dont distribution et création d’images indécentes d’enfants et possession de pornographie extrême.