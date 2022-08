Jugé pour viol : Il vire ses avocats pour pouvoir interroger lui-même son ex-femme

Un procès a pris une tournure improbable, mercredi en Floride. Trevor Summers, 45 ans, est jugé pour tentative de meurtre, viol et enlèvement sur son ex-femme, Alisa Mathewson. Les faits remontent à 2017. L’Américaine affirme que l’accusé a convaincu leur fille – qui était alors âgée de 14 ans – de laisser une fenêtre ouverte pour qu’il puisse s’introduire dans la maison. Une fois entré, Summers aurait attaché sa victime au lit, utilisant des cordes et des décorations de Noël.

D’après The Daily Beast , le quadragénaire a viré son équipe d’avocats trois jours après le début de son procès. Son but était alors de pouvoir interroger lui-même son ex-femme au moment de son passage à la barre. Lors de cette confrontation, Alisa Mathewson a eu bien du mal à garder son calme face aux questions de son agresseur présumé. «Tu es entré chez moi au milieu de la nuit… Tu m’as attaquée et tu m’as attachée. Oui, tu m’as menacée pour que j’aie des rapports sexuels avec toi! (…) Tu m’as violée!» a martelé le témoin.

«Alors tu appelles cela un viol?» a relancé l’accusé. «C’est la définition d’un viol de venir dans la maison de quelqu’un et de l’attaquer et de l’attacher et ensuite d’avoir des relations sexuelles avec elle! C’est la définition d’un viol!» a répondu son ex-épouse, prenant de grandes inspirations pour ne pas exploser. Alisa Mathewson affirme que Trevor Summers l’a étouffée avec un coussin jusqu’à ce qu’elle perde connaissance et qu’il l’a ensuite chargée dans son SUV. L’homme avait l’intention d’embarquer sur un bateau, mais la victime présumée s’est réveillée et a pu appeler à l’aide.