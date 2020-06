États-Unis

Il visait des «pom-pom girls sexy», son plan lui explose à la figure

Un Américain de 23 ans a perdu une main et plusieurs doigts en tentant de fabriquer une bombe. Il a voulu faire croire à la police qu’il s’était blessé avec une tondeuse à gazon.

Un jeune homme de 23 ans a été mis en examen vendredi pour avoir menti aux autorités. Deux jours auparavant, Cole Carini s’était présenté à l’hôpital de Richlands (Virginie) avec «une main amputée, des doigts amputés sur l’autre main et des blessures par éclats d’obus au cou et à la gorge», peut-on lire dans le rapport de police. L’individu ayant déjà été condamné par le passé pour s’être «amusé» avec des explosifs, la police du comté de Tazewell a cherché à en savoir davantage sur cet accident.

Cole a alors expliqué aux enquêteurs qu’il s’était méchamment blessé avec une tondeuse à gazon. Mais en inspectant la maison de la grand-mère du suspect, les autorités ont découvert une traînée de sang provenant d’un minivan garé dans l’allée. Cette traînée menait à une chambre couverte d’éclaboussures de sang et de morceaux de chair humaine. Les agents ont également trouvé du peroxyde d’acétone, poudre utilisée pour créer des engins explosifs, et une boîte de clous rouillés.

Un hommage à Elliot Rodger

Dans un hangar voisin, les enquêteurs ont retrouvé un morceau de papier où il était question d’un homme armé d’une bombe marchant dans un centre commercial. «Sa tension montait et redescendait alors qu’il s’approchait de la scène des pom-pom girls sexy», était-il notamment écrit. Plus bas, Cole Carini prenait en exemple Elliot Rodger, ce jeune homme qui avait tué six personnes près de l’Université de Californie, à Santa Barbara, en 2014. Avant de passer à l’acte, l’Américain avait publié un manifeste sur YouTube, parlant de son sentiment de rejet et de sa haine pour les femmes l’ayant repoussé. Il s’était suicidé après l’attaque.