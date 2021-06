France : Il visionnait des viols d’enfants sur le Net

Un quinquagénaire sera enfermé durant 6 ans pour s’être rendu complice de viols de mineurs derrière son écran.

Adepte du «live streaming» consistant à commander et acheter sur le Net une séance en direct de viol d’enfants, un homme d’une cinquantaine d’années a été condamné mi-mai à Paris à six ans de prison ferme pour «complicité d’agression sexuelle sur mineurs» de moins de 15 ans.

Avec la fermeture des frontières, les pédocriminels n’ont plus eu la possibilité de faire du tourisme sexuel.

Actuellement, le groupe de Véronique Béchu travaille sur «une vingtaine de procédures en cours» et soupçonne «300 Français résidant en France» et qui s’adonneraient à cette pratique.

«Pas de profil type»

Pour le pédocriminel, il suffit de commander et d’acheter en ligne la séance, qu’il suivra en direct sur le Net. Il détermine le scénario et peut demander en direct ce qu’il désire.

La saisie d’images et de vidéos pédopornographiques a permis de constituer des bases de données, nationales et internationales. Les services d’Europol ont pu ainsi identifier «150 victimes».

8 millions d’images

Le cas du Français condamné en mai est un peu particulier, car il était un «collectionneur» compulsif d’images. Il a été d’ailleurs interpellé à deux reprises, en 2001 et 2016 pour détention et diffusion d’images pédo-pornographiques (8 millions d’images et 4 millions de vidéos).