«Free guy» - Il vit dans un jeu vidéo sans le savoir

Guy croise la route de Molotov­girl (Jodie Comer) et tombe fou amoureux d’elle. Mais celle-ci porte des lunettes, signe qu’elle est une super­héroïne et donc pas du même monde que lui. Pour la première fois, Guy va alors se rebeller, voler les lunettes d’un méchant superhéros et changer de vie. Jusqu’à la désillusion, lorsqu’il apprend qu’il n’est qu’un personnage d’arrière-plan vivant dans un jeu vidéo créé par deux jeunes amis (Joe Keery et Jodie Comer) et que tout son monde est factice, orchestré pour satisfaire le public.