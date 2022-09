Canton de Fribourg : Il volait dans les vestiaires du personnel soignant, la police l’a coincé

Le 14 août dernier, la porte du vestiaire du personnel de l’Hôpital fribourgeois à Villars-sur-Glâne (FR) avait été forcée et 16 casiers avaient été fracturés et fouillés. Rebelote une dizaine de jours plus tard à la Maison St-Joseph, à Châtel-St-Denis. Quatre casiers avaient été forcés. Dans les deux cas, porte-monnaie, cartes bancaires, téléphones mobiles et ordinateurs portables avaient été emportés.