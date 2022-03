Worb (BE) : Il volait des cartes bancaires dans les boîtes aux lettres

Un homme de 61 ans a été jugé pour avoir dérobé des cartes bancaires qu’il utilisait directement pour faire ses achats.

Neuf mois de prison

Entre 2015 et 2019, l’homme avait déjà été condamné à des amendes et à une peine de prison avec sursis pour cette arnaque. Lorsqu’il s’est retrouvé au chômage en 2020, qu’il ne gagnait plus assez et qu’il avait des dettes importantes, l’homme a recommencé à voler grâce au même mode opératoire, selon une information du journal «Bern-Ost». Le montant total de ses forfaits s’est monté cette fois-ci à 25’000 francs.