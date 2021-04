La police cantonale bernoise annonce lundi, avoir résolu une affaire de vols de vélos en série perpétrés dans la région de Berne (Mitteland) et dans l’Oberland entre l’été 2019 et août 2020. Un homme de 25 ans a été arrêté. Au moins une centaine de vélos ont été volés pour être revendus en ligne, précise la police. Un complice a été appréhendé en mars et l’enquête se poursuit.