Il vole pour plus de 20’000 francs de… poubelles

Une patrouille s’est rendue sur les lieux. «Lors d’une perquisition et de la fouille d’un bâtiment annexe, un total de 10 poubelles de la ville de Winterthour et deux poubelles des CFF ont pu être saisies, pour une valeur de plus de 20’000 francs», annonce la police municipale dans un communiqué de presse.