Fribourg : Il vole trois slips et deux bières, puis va se dénoncer

Un trentenaire vient d’écoper d’une peine clémente pour ce délit de peu d’importance. Surtout, il a été admis à l’hôpital psychiatrique pour soigner, à sa demande, son addiction aux sites porno.

Un trentenaire s’est présenté cet été à la police pour avouer un vol commis la veille, dans l’appartement d’une femme pour laquelle il éprouvait de l’attirance, relate «La Liberté» . Là, il s’est emparé de… trois slips et deux bières. Pour parvenir à ses fins, l’homme a dû grimper sur le toit d’un immeuble et forcer une fenêtre. Les faits se sont produits en août, dans le canton de Fribourg.

Le voleur a reconnu avoir cédé à une pulsion sexuelle et être accro aux sites porno. Il a aussi exprimé sa volonté de se soigner. Il a donc été aussitôt admis à l’hôpital psychiatrique de Marsens. Et le Ministère public s’est montré clément avec le trentenaire, qui vient d’écoper d’une peine avec sursis et de 300 francs d’amende. Quant aux sous-vêtements, ils ont été confisqués et détruits.