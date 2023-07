États-Unis: Il vole un chariot élévateur, prend en chasse une inconnue et l’écrase

Une septuagénaire a perdu la vie dans des circonstances aussi atroces qu’incompréhensibles, dimanche à Waldorf (Maryland). Ce jour-là, un jeune homme de 20 ans s’est introduit dans un magasin de bricolage et a volé un chariot élévateur. À bord de l’engin, Bryce Brown a enfoncé les portes situées à l’arrière du commerce et s’est retrouvé sur le parking d’un magasin de décoration. Gloristine Pinkney, 73 ans, était en train de dormir dans sa voiture quand l’individu a percuté le véhicule avec le chariot élévateur.

Réveillée en sursaut, la septuagénaire est sortie de sa voiture et s’est enfuie en courant, explique la police du comté de Charles dans un communiqué . Le jeune homme n’en avait toutefois pas fini avec sa victime, qu’il a poursuivie, renversée et écrasée. Brown a ensuite volé la voiture de Gloristine Pinkney et a pris la fuite. Les forces de l’ordre sont arrivées peu après, croyant avoir «seulement» affaire à un cambriolage survenu dans un magasin de bricolage. Après de premières constatations sur les lieux, ils ont découvert un corps sous un chariot élévateur, dans le parking voisin.

Les policiers n’ont pu que constater la mort de la septuagénaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime et son meurtrier ne se connaissaient pas. Il n’a fallu que quelques heures aux autorités pour identifier Brown, localiser la voiture volée et procéder à l’arrestation du suspect. Le jeune homme a été mis en examen pour meurtre au premier degré, meurtre au second degré, agression et vol, notamment. Il a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution.