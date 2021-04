Berne - Il voulait donner du LSD à des lapins de laboratoire

Un médecin-chef en neuroradiologie à l’Hôpital de l’Île à Berne faisait des recherches sur les thérapies pour les compressions vasculaires dans le cerveau. Ces constrictions peuvent survenir après un accident vasculaire cérébral par exemple. Le chercheur a donc essayé sa méthode sur des lapins. Il a déclenché les vasoconstrictions dans leurs cerveaux et les a ensuite traitées. Mais il s’est heurté à un problème. Comme chez l’humain, un lapin souffrant de cette lésion cérébrale ne survit souvent pas longtemps. De nombreux animaux sont morts avant que la thérapie n’ait pu faire effet.

Le médecin a eu alors une idée rapporte la «Schweiz am Wochenende». Il a voulu injecter du LSD aux cobayes. Cette drogue est connue pour ses effets psychédéliques. Mais elle peut aussi déclencher les vasoconstrictions qui intéressent le neuroradiologue, sans toutefois causer de dommages. Pour cela, il a commandé une petite quantité de LSD aux Pays-Bas via Internet. Mais l’envoi n’est jamais arrivé. Il a été bloqué au centre postal de Zurich-Mülligen. Les agents des douanes ont effectué un contrôle sur place et ont saisi le bon de livraison. Puis un examen par l’institut médico-légal a révélé qu’il s’agissait de LSD.