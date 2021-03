Ce chauffard aurait mieux fait de ne pas faire recours. Au lieu de l’acquittement qu’il espérait, le Tribunal cantonal zurichois a fait passer sa peine d’emprisonnement de 20 mois à 2 ans. Le Suisse, qui travaille dans le domaine des transports, avait fait la course avec un collègue sur l’autoroute A3 près de Thalwil (ZH) un soir de mai 2015. Il conduisait une voiture de sport Mercedes, et son ami un BMW coupé. Selon l’acte d’accusation, les deux hommes auraient accéléré chacun sur une voie après avoir fait un décompte de départ au téléphone. L’un a atteint 222 km/h, l’autre 214. Le copilote du chauffeur de la BMW avait filmé la course avec son téléphone. Les deux occupants du second véhicule ont déjà été condamnés. En sortant de l’autoroute, les pilotes avaient poursuivi leur course dans l’agglomération d’Adliswil, roulant à 115km/h au lieu des 60 autorisés.