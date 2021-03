Allemagne : Il voulait faire dérailler un train «pour se faire remarquer»

Un tribunal allemand a condamné lundi à neuf ans et dix mois de prison ferme un homme souffrant de troubles de la personnalité pour avoir saboté une ligne à grande vitesse dans l’intention de faire dérailler un train.

Un homme souffrant de troubles de la personnalité a été condamné en Allemagne pour avoir saboté une ligne à grande vitesse dans l’intention de faire dérailler un train. Cet Allemand de 52 ans, qui était jugé pour «tentative de meurtre et interférence dangereuse dans le trafic ferroviaire», a été reconnu coupable d’avoir retiré il y a un an des centaines de boulons sur 80 mètres d’une voie à grande vitesse au niveau d’un pont entre Francfort et Cologne, dans l’ouest du pays.