Le soir des faits, le prévenu de 39 ans avait menacé les voix de mettre le feu à quelque chose si elles continuaient de lui parler. Quelques minutes plus tard, il s’était rendu dans un garage souterrain de la ville de Berne, muni d’un sac rempli de journaux et de l’alcool à brûler. Il avait placé le sac dans une voiture choisie au hasard avant de bouter le feu et s’en aller. Cinq autos avaient été totalement détruites et une centaine d’autres avaient été endommagées. Montant des dégâts: 1,2 million de francs.