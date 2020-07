Genève

Il voulait gronder un ado: il l’expédie un mois à l’hosto

Un banal différend entre un scootériste et un étudiant de 17 ans a eu des répercussions dramatiques. Le conducteur du deux-roues risque 18 mois de prison avec sursis.

Ce jour-là, l’étudiant se trouvait sur la route quand le scootériste a voulu démarrer. Le quadra a poussé l’ado sur le trottoir, et tout s’est accéléré: ce dernier a tapé le casque du prévenu, qui l’a rejoint sur le quai du tram «pour s’expliquer», a-t-il prétendu. «Je l’ai secoué et on a basculé.» La tête du jeune a percuté le tram qui démarrait. Inconscient, il a passé un mois à l’hôpital, dont une semaine aux soins intensifs, entre la vie et la mort (voir encadré).