Des saisies fréquentes

Le SPEN vaudois déclare ne pas recenser systématiquement chaque saisie liée à une tentative d’introduction de stupéfiants en prison. «La saisie de drogues dans des colis est fréquente, concède le porte-parole Marc Bertolazzi. Les personnes à l’origine de l’envoi sont dénoncées pour autant que l’adresse ne soit pas fictive.» Quant aux prises sur des visiteurs, cela interviendrait plusieurs fois par an. «Elles sont très souvent le résultat d’une investigation interne et rarement inopinées, explique Marc Bertolazzi. Pour ces raisons sécuritaires, nous ne souhaitons pas communiquer plus en détail afin de ne pas nuire aux investigations menées et dont certaines sont en cours.»