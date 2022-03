Coronavirus en Asie : Il voulait parcourir 2500 km en bateau gonflable pour l’amour de sa vie

Séparé de sa femme depuis deux ans en raison de la pandémie, un Vietnamien s’est lancé dans un périple insensé, au péril de sa vie. Il a été secouru mercredi.

Ho Huang Yung est un grand romantique, quoique peut-être un brin inconscient. À cause de la pandémie, ce Vietnamien de 37 ans n’a plus vu son épouse depuis deux ans. Cette séparation lui étant devenue insupportable, l’homme a pris un vol reliant Saigon (Vietnam) à Bangkok (Thaïlande) le 2 mars. Il espérait ensuite pouvoir rejoindre Mumbai, où vit sa chère et tendre. Mais réalisant qu’il n’allait pas pouvoir entrer en Inde sans visa, Ho Huang Yung a pris un bus direction Phuket.