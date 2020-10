Musique dramatico-triomphale, hélicoptère se posant au soleil couchant, regard grave, salut militaire… La vidéo hollywoodienne du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche après son hospitalisation a fait plusieurs fois le tour de la planète. Pourtant, à en croire une information révélée samedi par le «New York Times» , le monde a été privé d’une scène encore plus surréaliste.

Bien évidemment, cette nouvelle a follement amusé les utilisateurs de Twitter. Dean Cain, l’acteur qui a interprété le rôle de Superman dans la série «Loïs et Clark», a lui-même réagi à cette info improbable: «Cela aurait été inoubliable», a-t-il écrit.

Le scénariste et producteur Steve Marmel a rappelé pour sa part que Superman était un «immigrant adopté». Quant au député démocrate Raja Kirshnamoorthi, il a souligné que le superhéros était connu pour être «antinazi».

Les anonymes, supporters de Donald Trump ou non, ont rivalisé d’imagination et d’humour pour réagir à cette nouvelle.

Trump en Superman. La fiction et la réalité,

J’adore l’idée et le fait que Donald Trump ait vraiment été un Superman, travaillant dur pour notre pays et étant toujours optimiste et combatif.