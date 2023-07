Hockey: Il voulait «voler les reins» de la famille d'un policier

Galchenyuk n'est décidément pas un hockeyeur comme les autres. Drafté au 3e rang par Montréal il y a 11 ans, il a connu de belles premières années dans la meilleure ligue du monde. La suite a été plus compliquée et de nombreuses franchises ont tenté de le relancer (Arizona, Pittsburgh, Minnesota, Ottawa, Toronto, Colorado...), sans trop de succès.

Il a, en effet, été arrêté pour délit de fuite, conduite inappropriée, résistance à arrestation et pour avoir menacé et/ou intimidé autrui, selon la police de Scottsdale. Quelques jours plus tard, on en a appris un peu plus sur cet incident peu commun. D'après une chaine d'infos locale, qui a déniché le rapport de la police, Galchenyuk aurait menacé le représentant des forces de l'ordre, qui avait procédé à son arrestation dans des termes peu amènes.