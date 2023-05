Zurich: Il voyageait avec un kilo de cocaïne dans l’estomac

Bonne pioche à l’aéroport de Zurich. Vendredi, des enquêteurs ont remarqué et contrôlé un homme dans la zone de transit. Il s’est avéré que le voyageur, un Letton de 27 ans, se trouvait en transit à Kloten. Il était parti de Sao Paulo au Brésil et se rendait à Bruxelles.

«Il s'est avéré que l'homme avait avalé plus de 100 emballages remplis de cocaïne et qu'il les transportait dans son corps. Le poids total des stupéfiants s'élève à environ 1000 grammes», indique la police zurichoise dans son communiqué. L’homme a été arrêté et remis aux mains de la justice zurichoise.