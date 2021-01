Des malheurs en série

La villa avec personnel domestique et les enfants à l’école privée, c’est du passé. Après l’hôtel payé par le social, Thomas est hébergé par un ami. «C’est compliqué de retrouver du travail dans cette branche, car des clients se sont retrouvés sans un sou sur leur compte. Plus aucune banque ne me fait confiance. Mon ex-femme m’a mis dehors de la maison. Pour elle et nos enfants, le changement de statut social est psychologiquement trop dur à accepter», plaide Thomas. «Pendant le semi-confinement, au printemps, j’ai emprunté 100 francs pour acheter une cafetière et distribuer des cafés devant l’hôpital pour essayer de gagner 10 à 20 francs», enchaîne l’ancien vice-président. Pour Marco aussi, c’est la galère. «Après plusieurs mois sans salaire, sans chômage ni social, je me suis retrouvé sans rien à manger. Ma femme m’a quitté. Un ami m’a offert une semaine de vacances en Tunisie. Deux jours avant mon retour, mon voyage a été annulé. Il n’y avait plus de vol à cause du coronavirus. J’ai dû y rester plusieurs mois. À mon retour, j’ai trouvé une montagne de poursuites et un appartement sans électricité. Mon bailleur m’a demandé d’aller voir ailleurs. J’avais un bon salaire. Je vivais bien. Et maintenant, plus rien», désespère Marco. Informaticien, il a trouvé un job en intérim comme monteur de stores. Thomas aussi est au social et se bat pour ne pas sombrer dans la dépression. Tous ces anciens employés de la Sàrl ont vu leur couple se disloquer. Pendant ce temps, les commandements de payer envoyés à Jules, parti sans laisser d’adresse, restent sans effet.