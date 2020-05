Epidémie

Il y 40 ans, l'humanité triomphait de la variole

Le 8 mai 1980 à Genève, l'OMS annonçait au monde entier l'éradication du virus dont le vaccin avait été découvert deux siècles auparavant.

Le virus de la variole, dont le seul réservoir était l'homme, se transmet par postillons, aérosols et, dans une moindre mesure, par le linge contaminé.

Il y avait alors «une volonté publique et politique», souligne-t-il auprès de l'AFP, déplorant le «nationalisme» qui prévaut actuellement face au nouveau coronavirus.

300 millions de morts

Quarante ans après l'éradication de la variole, la tempête Covid a en quelques mois paralysé le monde entier, ce que la variole n'a jamais fait alors que son taux de mortalité est d'environ 30%, faisant plus de 300 millions morts rien qu'au XXe siècle.

«On peut apprendre beaucoup de la variole pour le Covid» concernant l'importance du traçage des cas, de l'isolement des malades et du confinement de leurs contacts, explique à l'AFP la Dr Rosamund Lewis, responsable du dossier variole à l'OMS.

Non sans retard, certains pays ont compris qu'il fallait lever «une armée de santé publique» face au Covid-19 «pour appeler les gens» et tracer les cas, relève Mme Lewis. Désormais, le traçage se fait via des applications ou par appels téléphoniques, en se basant sur la bonne foi des gens, mais l'OMS en a fait son credo, d'autant qu'il n'y a pas de vaccin.