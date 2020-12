Monda arabe : Il y a 10 ans, le début du Printemps arabe qui a fait «rêver» la région

Qui aurait imaginé que l’immolation d’un vendeur ambulant un mois plus tôt, le 17 décembre, à Sidi Bouzid, dans une région marginalisée de Tunisie, allait être l’étincelle d’un mouvement de contestation populaire historique?

Photographiée le poing levé, hurlant sa colère contre un régime autoritaire, népotique et corrompu, Ameni Ghimaji a incarné une révolution pacifique de la jeunesse en faisant la Une des journaux lors de la fuite de Zine El Abidine Ben Ali.

«On n’avait aucun plan d’avenir, mais on était sûrs d’une chose: tout valait mieux que ça», souligne Ameni, employée dans le secteur culturel.

«Revanche»

En Tunisie, le chômage, l’inflation et les inégalités, qui ont mis le feu aux poudres, continuent de consumer les rêves et la classe politique se déchire.

La jeune cyberdissidente tunisienne Houeïda Anouar animait des forums internet qui ont alimenté la contestation. En ce mois de janvier 2011, elle se savait recherchée et quand elle sortait, avait la peur au ventre.

«Les gens pensaient que le départ de Ben Ali allait régler les choses mais il faut 20, 30 ans», dit-elle. «Je ne suis pas sûre de voir de mon vivant une Tunisie avec une scène politique digne de ce nom, mais je suis optimiste, il n’y a pas de retour en arrière possible sur les libertés, la pluralité politique».

La Tunisie est le seul pays touché par le Printemps arabe à avoir poursuivi son chemin, avec l’adoption d’une nouvelle Constitution et des élections libres.

«J’y crois encore»

En Égypte, après trois années troublées et la destitution d’un président islamiste par l’armée, un régime au moins aussi répressif dirigé par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi a remplacé celui de Hosni Moubarak.

«Dix ans après, les espérances sont toujours là, parmi la jeune génération, ceux qui étaient enfants au moment du soulèvement», dit Mohamed Lotfy, 39 ans, directeur de la Commission égyptienne pour les droits et la liberté (ECRF), importante organisation de défense des droits basée au Caire.

Majdi, Libyen de 36 ans, ne regrette pas d’avoir manifesté jusqu’à la chute du régime dictatorial du colonel Mouammar Kadhafi: la révolution «était nécessaire et j’y crois encore».

«Le pays était sous le choc», se souvient-il. «Dans plusieurs villes», des gens «sont sortis spontanément», par «solidarité». «Au début de la révolte, il n’était pas question de renverser le régime (…), juste d’avoir un peu plus de liberté, de justice et d’espoir».

«Nous suivions ce qui se passait en Tunisie et en Égypte», poursuit-il. «C’était donc notre tour, le changement était inévitable, mais avec le recul, je ne crois pas que nous avions conscience de l’étendue des dégâts que le régime de Kadhafi avait causés aux fondements de l’État».

Après la mort de Kadhafi en octobre 2011, le pays s’enfonce dans des violences intertribales et des groupes djihadistes profitent du chaos. Les ingérences étrangères s’accroissent, envenimant un conflit qui n’a pas cessé depuis.

«On a été attaqués par des voyous à la solde du régime et des membres des forces de sécurité», raconte cet étudiant en sciences politiques depuis Idleb, dernier secteur échappant encore au régime de Bachar al-Assad.

Depuis, la guerre a fait dans ce pays plus de 380’000 morts et des millions de réfugiés et déplacés.