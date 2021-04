Pakistan - Il y a 10 ans, les USA tuaient leur ennemi public N°1, Ben Laden

Une icône du djihadisme

Diable personnifié pour les uns, il est devenu une icône pour les autres. Dix ans après sa mort, le fondateur d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, incarne le sacrifice suprême et demeure une figure quasi incontestée du djihadisme planétaire, au delà de ses divisions. Même si le corps de l’auteur des attentats du 11 septembre a été jeté en pleine mer par les Américains, soucieux de ne pas lui offrir une embarrassante sépulture, Ben Laden est resté un exemple pour de nombreux adeptes de l’islam radical. Et ce notamment pour avoir compris le potentiel de la propagande. Longue barbe, turban blanc, robe saoudienne, il a cultivé humilité et sobriété avant d’opter pour la plus ostentatoire veste de treillis militaire, le fusil d’assaut posé à ses côtés. Un comble pour un homme bien peu porté sur le combat.