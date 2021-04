«Déjà épuisée au Japon», «introuvable dans la plupart des magasins», «proposée entre 2000 et 5000 dollars sur eBay»: encore un article sur la pénurie de consoles PS5 et Xbox Series X qui sévit actuellement? Raté! Le lundi 20 novembre 2006, «20 minutes» revenait sur la «folle nuit» qui a accompagné la sortie de la PS3 aux États-Unis, juste après celle de la Wii et une année après celle de la Xbox 360. Il y a quinze ans, les gamers accueillaient avec fébrilité la 7e génération de consoles de jeux vidéo, déjà désignée à l’époque sous le terme «next-gen» par la presse.

Retour vers le futur

Dans les faits, la next-gen d’antan, c’était quoi? Pour ceux qui avaient les moyens, cela s’est d’abord traduit par l’abandon de la vieille TV cathodique au profit d’un écran plat «HD Ready», capable de faire honneur aux nouvelles machines. Avec la démocratisation du haut débit, la PS3 et la Xbox 360 ont également fait découvrir à beaucoup un plaisir bien connu des adeptes du PC: le mode multijoueur en ligne. «Halo 3», «Call of Duty 4: Modern Warfare», ou encore «FIFA 8» ont ainsi marqué une génération entière de gamers, aux côtés de petits bijoux comme «Metal Gears Solid 4», «The Legend of Zelda: Twilight Princess» ou «Gears of War».