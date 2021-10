«Grounding» de Swissair : Il y a 20 ans, une Suisse stupéfaite était témoin de la débâcle

La compagnie aérienne a sombré début octobre 2001. Les images restent encore dans les mémoires.

Le 3 octobre, malmené, le CEO de Swissair Mario Corti se rendait dans une énième réunion d'urgence avec le Conseil fédéral et les banques pour trouver un financement afin de faire redécoller les avions.

Gamma-Rapho via Getty Images

Le point culminant de la crise: le 2 octobre, Swissair ne peut plus assurer ses vols. Environ 40'000 passagers en Suisse et dans le monde se retrouvent sans solution.

Des halls d’aéroport, des passagers hagards et immobiles qui écoutaient les annonces qui, seules, brisaient le lourd silence: Swissair informait ses passagers qu’ils ne décolleraient pas. Les images ont fait le tour du monde et restent ancrées dans la mémoire collective suisse. Comment l’un des pays les plus riches du monde pouvait-il laisser couler sa compagnie aérienne?