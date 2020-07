Hockey sur glace

Il y a 20 cas de Covid-19 dans son équipe

À la tête d’Omsk, en KHL, l’ex-entraîneur de Zurich Bob Hartley a expliqué ce qu’il vivait en Russie.

«Jusqu’à maintenant, on tient le fort. On passe des tests. Depuis mercredi, j’ai passé trois tests, on prend ma température trois fois par jour, il y a du Purell (ndlr: du liquide hydroalcoolique), des masques, on a absolument tout. Même les dirigeants ont loué un hôtel au complet à côté de l’aréna, un hôtel de plus de 150 chambres pour abriter 40 membres de l’équipe, joueurs, entraîneurs, personnel d’équipement, personnel médical. On ne prend pas l’autobus, on marche 500 pieds (ndlr: 152 mètres) vers l’aréna. »