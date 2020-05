Calvin Harris

Il y a 21 ans, une de ses démos était refusée par un label mythique

Le DJ star Calvin Harris a exhumé la lettre de refus reçue de Defected Records en 1999 quand il avait soumis un titre à la maison de disques. Ce n’est pas un hasard s’il a ressorti cette lettre.

C’est bien connu, la patience est la mère de toutes les vertus. Cette expression s’applique parfaitement à Calvin Harris. Pour annoncer la sortie prochaine d’un morceau sur le réputé label Defected Records, l’Écossais de 36 ans a ressorti la lettre de refus reçue il y 21 ans par cette même maison de disques quand il avait soumis une démo. «Voilà la réponse que j’ai reçue après avoir envoyé un CD démo en 1999. 21 ans plus tard, le patron de ce label m’a appelé pour me dire qu’il aimait mes sons et qu’il fallait qu’on reste en contact. Ce que j’ai fait. Et voilà, maintenant j’ai un morceau qui va sortir chez cette maison de disques dans deux ou trois semaines», a posté Calvin Harris sur Instagram .

Il est intéressant de lire cette fameuse lettre manuscrite signée par Simon Dunmore, patron et fondateur de Defected Records. «L’atmosphère du morceau est un peu trop «pumping» pour le son de Defected, mais je pense que la production et les idées sont excellentes quand on prend en considération ton âge (ndlr: Calvin avait 15 ans en 1999). Je te retourne donc ton CD, mais j’aimerais que tu saches qu’il est largement supérieur par rapport à tous les autres que je reçois. S’il te plaît, restons en contact pour tes projets futurs», peut-on lire. Huit ans plus tard en 2007, le DJ allait sortir son premier album «I Created Disco» qui contenait le morceau «Acceptable in the 80’s». C’est ce tube qui a contribué à lancer sa carrière internationale. Depuis lors, on ne compte plus les succès du hitmaker.