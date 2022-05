Italie : Il y a 30 ans, les juges Falcone et Borsellino étaient tués

En 1992, deux juges italiens antimafia sont assassinés par Cosa Nostra, dans deux attentats distincts. Les faits conduiront à l’arrestation du patron de cette organisation criminelle.

En 1992, les juges italiens Falcone et Borsellino sont assassinés en Sicile, lors d’attentats commis par des sicaires de Cosa Nostra. Un coup sanglant porté à l’État dans la lutte contre la pègre, mais qui provoquera une onde de choc et marquera le déclin de l’hydre mafieuse sur l’île méditerranéenne.

Une bombe dans une conduite d’eau

Le juge antimafia Giovanni Falcone, sa femme et trois membres de son escorte sont tués. Une charge de 500 kilos de TNT et nitrate d’ammonium a été placée à l’aide d’un skateboard dans une conduite d’eau qui passe sous l’autoroute reliant l’aéroport au centre de la capitale sicilienne. Au kilomètre 4, à hauteur de la sortie de la commune de Capaci, il ne reste plus qu’un cratère d’un mètre de profondeur, un amas de tôle, d’asphalte, de pierres et de corps déchiquetés.