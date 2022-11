Santé: Il y a 40 ans avait lieu la première greffe d’un coeur artificiel permanent

Santé : Il y a 40 ans avait lieu la première greffe d’un cœur artificiel permanent

Cette photo d'archive prise le 30 janvier 2007 montre le cœur artificiel Jarvik 7, mis au point par le Dr Robert Jarvik, au musée de l'air et de l'espace du Smithsonian à Washington, DC.

Un seul chirurgien est autorisé à pratiquer l’opération: le Dr William DeVries, président de la section de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique de l’université de l’Utah. Le patient sélectionné, Barney Clark, est un dentiste retraité de Seattle. Il souffre d’une dégénérescence du cœur mortelle à très court terme, mais, âgé de 61 ans, il est jugé trop vieux pour une greffe de cœur humain.

L’intervention, avancée à cause de «l’affaiblissement du rythme cardiaque» du patient, débute au milieu de la nuit. A 2h30 du matin, l’équipe annonce avoir retiré le cœur malade et à 6h00, avoir placé la prothèse. En tout et pour tout, l’opération durera 7h00.