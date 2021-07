Royaume Uni : Il y a 40 ans, le mariage de Charles et Diana enchantait le monde entier

Le prince de Galles épousait le 29 juillet 1981 la timide Lady Diana Spencer devant 750 millions de spectateurs et une foule de Britanniques chavirés de bonheur.

Londres, 29 juillet 1981. Devant une foule en liesse et 750 millions de téléspectateurs, le prince Charles, fils aîné d’Elizabeth II, épouse la timide et rougissante Diana Spencer. Un «mariage du siècle» qui tournera à la tragédie.

Les rues à l’heure royale

«Tous les commerces se sont mis à l’heure royale: vitrines remplies de tricolore et exposant plusieurs portraits du couple», relate pour cet événement célébré dans le plus grand faste. La «coupe Diana» est même demandée dans les salons de coiffure de Londres ! Mille policiers en armes et près de 2000 de la police montée et militaire sont chargés de la sécurité, le dispositif le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale.