Climat : Il y a 6000 ans, les Alpes étaient largement libres de glace

Une étude des chercheurs suisses et autrichiens souligne que les Alpes étaient probablement libres de glace, jusqu’à une altitude de 3000 à 4000 mètres, avec des glaciers nettement plus petits qu’actuellement.

Il y a 5900 ans, les sommets des Alpes étaient vraisemblablement libres de glace jusqu’à une altitude de 3000 à 4000 mètres, selon une étude avec participation de l’Institut Paul Scherrer et de l’Université de Berne. Seules les plus hautes montagnes avaient un chapeau de glace.

L’holocène est une ère interglaciaire chaude qui dure depuis plus de 11’000 ans et jusqu’à aujourd’hui. Bien que relativement stable, elle est constituée d'une alternance de périodes plus chaudes et plus froides.