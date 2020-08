URSS Il y a 80 ans, Staline faisait assassiner Trotski à Mexico

Le révolutionnaire russe Léon Trotski a été assassiné le 20 août 1940 au Mexique où il s’était exilé, sur ordre du dirigeant soviétique de l’époque.

Quelques mois plus tard, le 20 août, la mort finira par le rattraper. Il sera alors mortellement blessé avec un piolet par un communiste espagnol, Ramon Mercader, agissant sur ordre du dirigeant soviétique.

Un crime «idéologique»

«C’était un crime idéologique, symbolique», rappelle l’écrivain cubain Leonardo Padura, qui a fait des recherches sur le sujet pour «L’homme qui aimait les chiens» paru en 2009. Dans ce roman, il entremêle les vies de Trotski et de Mercader par le biais du personnage d’un écrivain qui rencontre le meurtrier à La Havane où Ramon Mercader (1913-1978) a réellement vécu.

La maison de Léon Trotski se trouve dans le quartier verdoyant de Coyoacan. Elle a été transformée en musée et sa tombe s’y trouve, marquée d’une faucille et d’un marteau. Les postes d’observation, les hauts murs et les impacts de balles laissés par le commando de Staline permettent de comprendre comment ce personnage clé de la révolution bolchevique a passé ses derniers jours.